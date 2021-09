Impatto fra tre auto sulla Mesagne-San Donaci: coda chilometrica sulla provinciale

MESAGNE - E' tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che si è verificato poco prima delle 20 di questa sera, domenica 26 settembre 2021, sulla provinciale 100 che collega Mesagne a San Donaci. Nell'impatto sono state coinvoltre tre auto, una Alfa Romeo Giulietta, una Lancia Y ed una Citroën per un totale di cinque persone che, fortunatamente, non hanno subito conseguenze gravi, diveramente dalle autovetture che hanno subito ingenti danni a causa dello scontro.

Sul posto quattro ambulanze del 118, una da San Pietro Vernotico, una da Torre Santa Susanna, una da Mesagne e una da San Donaci oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli, la polizia di Stato impegnata nella gestione della viabilità. Sulla provinciale, infatti, si è creata una coda chilometrica e la strada è stata chiusa al traffico, in entrata ed in uscita. Alla polizia locale il compito di rilievare l'incidente. Nessuna delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale ma medicata sul posto dai sanitari.

Il traffico è stato riaperto sulla provinciale intorno alle 22, dopo il blocco durato circa due ore.

Articolo aggiornato alle 22:04