Scontro tra due auto in periferia: tre persone ferite

MESAGNE - Incidente stradale alla periferia di Mesagne. E' accaduto oggi, sabato 23 aprile, intorno alle 14. Due le auto coinvolte, tre i feriti. Sul posto, gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Il sinistro è stato rocambolesco, le auto sono uscite danneggiate, ma per fortuna le conseguenze per gli occupanti sono state limitate.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, un'auto procedeva sulla strada provinciale 45 (innesto per la statale), mentre l'altra sopraggiungeva da via Vecchia Ceglie. All'incrocio i due mezzi sono entrati in contatto. Dopo l'urto, che ha prodotto notevoli danni, un'auto ha terminato la corsa contro il guard rail. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Perrino di Brindisi. Uno è in codice giallo.