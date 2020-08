Scontro sulla provinciale: sei feriti, fra cui nonna e due nipoti

MESAGNE - E' di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 13.30 sulla strada che collega San Vito dei Normanni a Mesgane, all'altezza del chilometro 11,5. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Mesagne, guidata dal comandante Teodoro Nigro, si sono scontrate una Nissan Qashqai ed una Mercedes classe A guidata da un giovane.

A bordo del Qashqai cinque persone, tre donne, compresa la nonna al volante, e due bambini. Tutte le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate in ospedale e la nonna sarebbe in condizioni critiche. Sul posto anche la polizia stradale. L'incidente ha causato, inevitabilmente, code e rallentamenti tanto da rendere necessaria la deviazione del traffico da parte degli agenti della municipale.

