Mortale sulla Brindisi - San Vito, l'altra ragazza coinvolta positiva al drug test

BRINDISI - Positiva al drug test, aveva assunto sostanze psicotrope la ragazza coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita la 32enne Ilaria Chiecca, giovane madre. L'impatto è avvenuto ieri (sabato 4 settembre) sulla Brindisi - San Vito dei Normanni, poco dopo le 18. S.F., queste le iniziali della giovane, è ricoverata in Terapia intensiva presso l'ospedale Perrino. La 20enne di San Vito dei Normanni è ancora in ospedale per accertamenti.

Le indagini in seguito all'incidente sono condotte dalla Polizia locale di Brindisi. Sul posto, ieri, sono giunti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'impatto è avvenuto a circa un chilometro dalla caserma Carlotto. Una Ford Fusion e una Fiat Panda, da quanto appreso, si sono scontrate frontalmente. La dinamica verrà ricostruita dalla Polizia locale.

A bordo della Ford viaggiavano la vittima, Ilaria Chieca, sul sedile passeggero, e il marito. La Panda era condotta dalla 20enne, unica occupante del mezzo. A seguito del violento impatto, la Fusion, colpita in pieno proprio sul lato del passeggero, ha terminato la sua corsa nelle campagne. La Fiat è andata a finire frontalmente contro il guardrail. Parti di motore, pneumatici e carrozzeria sono volate sull'asfalto e nei terreni limitrofi, nel raggio di decine di metri.

I vigili del fuoco e il personale del 118 hanno estratto la vittima dalle lamiere, ma purtroppo hanno dovuto constatarne il decesso. Le altre due persone coinvolte sono state trasportate presso l'ospedale Perrino. Le condizioni della 20enne sono apparse gravi ed è stata ricoverata in Terapia intensiva. Nessuna conseguenza per il marito della 32enne, a parte il forte stato di shock.

Ilaria Chieca, la giovane madre, aveva tre figli. Lei e il marito sono molto conosciuti a San Vito dei Normanni. Erano di ritorno con una bici nuova, appena acquistata a Brindisi. La bicicletta, un regalo per i figli, era posizionata sul sedile posteriore dell'auto. Le indagini sull'incidente sono coordinate dal pm Giuseppe De Nozza della Procura di Brindisi.