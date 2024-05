Moto da cross si scontra con pullman della Stp: spavento per un giovane

BRINDISI - Alla guida di una moto da cross, si è scontrato con un pullman della Stp. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per un giovane coinvolto in un incidente che intorno alle ore 21 di domenica (26 maggio), si è verificato su Strada lu Spada, prolungamento di via Cappuccini, all'altezza dello svincolo per l'ospedale Perrino.

Il motociclo, da quanto appreso, avrebbe impattato con il parabrezza dell'autobus di linea urbana. Il conducente, sbalzato sull'sfalto, è stato soccorso da personale del 118 e condotto presso il vicino Pronto soccorso. Le sue condizioni sono in fase di accertamento.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi. Sul posto anche il personale della ditta Pissta, per la bonifica e messa in sicurezza del manfo stradale.

