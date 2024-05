Sbalzato nel canale dopo scontro con auto: lo soccorrono i vigili del fuoco

BRINDISI - Dopo l'impatto con un'auto, è stato sbalzato in un canale. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un motoiclista coinvolto in un incidente che nella tarda mattinata di oggi (lunedì 6 maggio) si è verificato all'altezza dell'incrocio fra la via Dalmazia e la strada per Canale Patri, a Brindisi.

Un uomo di 57 anni alla guida di uno scooter è andato a finire proprio nel canale, a seguito dello scontro con una Fiat. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i pompieri. Quest'ultimi sono scesi nel canale per prelevare il malcapitato e affidarlo alle cure dei sanitari. Da lì, è stato trasportato presso il Ponto soccorso dell'ospedale Perrino

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui