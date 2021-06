Investito da un furgone sulla complanare: muore pensionato brindisino

CAROVIGNO – Ha avuto un tragico epilogo l’incidente che lunedì scorso (14 giugno) si è verificato sulla complanare della strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, in prossimità di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno. Il 77enne Alfredo Cordella, di Brindisi, si è spento stamattina (giovedì 17 giugno) presso l’ospedale Perrino di Brindisi. L’anziano, in villeggiatura Torre Santa Sabina, procedeva in sella alla sua bici quando è stato tamponato da un furgone condotto da un 55enne di Ostuni. Accadde di pomeriggio, mentre il pensionato faceva una passeggiata.

Il malcapitato fu soccorso dal personale del 118. Il conducente del furgone non riportò neanche un graffio. Sulla dinamica del sinistro procedono gli uomini della Polizia Locale di Carovigno coordinati dal comandante Lorenzo Renna. Il pm Gualberto Buccarelli ha disposto il sequestro della bici, del furgone e del telefonino del 55enne. Il cellulare sarà sottoposto ad accertamenti tecnici. La salma è a disposizione del magistrato.