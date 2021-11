Incidente sulla statale: spavento per una neonata e il suo fratellino

SAN DONACI –Quattro persone, fra cui una neonata e il fratellino di quattro anni, sono state trasportate presso l’ospedale Perrino di Brindisi a seguito di uno spaventoso incidente che nella tarda serata di oggi (sabato 27 novembre) si è verificato sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto. Due le auto che si sono scontrate all’altezza dello svincolo per San Donaci, direzione Brindisi: una Fiat Bravo con marito, moglie e i due figli a bodo; una Seat Ibiza con conducente e un passeggero a bordo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, soccorritori del 118 di Brindisi e Mesagne, la Polizia stradale di Fasano. I tre passeggeri della Fiat (i due fratelli e uno dei genitori) e il passeggero della Seat sono stati condotti in Pronto soccorso con ferite fortunatamente non gravi. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Prima di essere rimosse dal carro atterzzi, le vetture sono state bonificate e messe in sicurezza dai pompieri.