Notte di incidenti nel Brindisino: una famiglia coinvolta, due persone estratte dal veicolo

LATIANO - Durante la scorsa notte, tra il 26 e il 27 luglio, si sono verificati due incidenti stradali in provincia di Brindisi: il primo intorno alle 21.45 al chilometro 2 della strada provinciale 81, che collega Latiano a Oria. Coinvolte una Bmw con a bordo una famiglia di quattro persone, e una Fiat Bravo con all'interno una persona rimasta incastrata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana. Fortunatamente, nessuno dei feriti versava in gravi condizioni.

Alle ore 2.35 circa, nel territorio di Ostuni, al chilometro 55 dell'ex strada statale 581, un altro incidente ha coinvolto un auto con a bordo una donna e un bambino. Quest'ultimo ne è uscito illeso, mentre la donna è rimasta incastrata nell'abitacolo. Ad intervenire, il distaccamento dei vigili del fuoco di Ostuni.

In entrambi i casi i vigili del fuoco hanno soccorso le persone, provveduto alla messa in sicurezza dell'area, e hanno bonificato l'impianto elettrico e del carburante dei veicoli per evitare inneschi. Coinvolti, in tutti e due gli incidenti, sia le albulanze del 118 che i carabinieri.