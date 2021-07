Perde il controllo dell'auto e rimane incastrata tra le lamiere, trasportata al Perrino

ORIA - Non è in pericolo di vita la giovane donna rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto a causa di un incidente stradale che è avvenuto questa mattina, giovedì 22 luglio, intorno alle 11:30 in via Santo Spirito ad Oria. Per cause da accertare, la donna (residente a Mesagne), ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, andando a scontrarsi contro una Fiat 500 L in sosta sul lato opposto, ribaltandosi. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo ed i sanitari del 118 che l'hanno subito trasportata presso l'ospedale Perrino di Brindisi. La ragazza, dalle prime informazioni, era cosciente e non in pericolo di vita. Saranno i carabinieri della locale stazione a ricostruire la dinamica del sinistro.