Incidente frontale tra due auto: ci sono tre feriti

ORIA - Incidente frontale a Oria, in una delle principali vie d'accesso al paese. E' accaduto questa sera (giovedì 14 ottobre 2021). Due le auto coinvolte, sulla strada Sant'Andrea. La via d'accesso al paese è bloccatata per il sinistro, avvenuto nei pressi del sottopasso ferroviario di via Spirito Santo.

Sul posto, tre ambulanze del 118, un'automedica, due mezzi dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno messo in sicurezza le auto incidentate per evitare incendi. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Oria. Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave.

Le auto coinvolte sono un'Audi A3 e una Volkswagen Polo. Il traffico per chi arriva a Oria dalla strada statale 7 è deviato verso contrada Madonna di Gallana o verso Francavilla Fontana, con diversi chilometri di giro da compiere.