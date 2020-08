Incidente con la Mini Car: una 15enne in prognosi riservata

OSTUNI – Versa in gravi condizioni una 15enne coinvolta ieri mattina (giovedì 6 gosto) in un incidente avvenuto alla periferia di Ostuni, all’inizio della strada provinciale per Carovigno. La minorenne viaggiava a bordo di una Mini Car che per cause in corso di accertamento è entrata in collisione con una Suzuki con cinque persone a bordo. Ad avere la peggio, purtroppo, è stata la ragazza, ricoverata con prognosi riservata nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La malcapitata, residente a Ostuni, ha riportato un politrauma della strada. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale della Città Bianca, recatasi sul posto per i rilievi del caso, con l’ausilio di una pattuglia del Commissariato di polizia. Intervenuti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento.