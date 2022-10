Incidente stradale tra due mezzi: tre feriti trasportati in ospedale

OSTUNI - Oggi, venerdì 14 ottobre, c'è stato un incidente stradale sulla strada che da Ostuni porta a Fasano. E' accaduto in mattinata. Sono stati coinvolti due mezzi, per cause ancora in fase di accertamento. Si sono scontrati. Della dinamica se ne occupa la polizia locale di Ostuni. Il bilancio del sinistro è di tre feriti, trasportati negli ospedali di Ostuni e Brindisi. Stando a quanto si apprende, le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.