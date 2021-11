Violento impatto tra auto e Apecar: un uomo finisce in ospedale

OSTUNI - Violento impatto tra un'autovettura e un Apecar. Il conducente di quest'ultimo finisce in ospedale. E' accaduto questa mattina (mercoledì 10 novembre 2021) intorno alle 8, sulla provinciale che da Ostuni porta a Carovigno.

La collisione è avvenuta per cause ancora in corso d'accertamento. E' avvenuta a pochi passi dal centro abitato della Città Bianca, nei pressi della rotonda che porta alla zona artigianale di Ostuni.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale della Città Bianca. Il guidatore dell'Apecar, un venditore ambulante, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Perrino di Brindisi. L'altro mezzo coinvolto è una Peugeot.