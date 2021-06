Frontale tra auto e camion: una persona trasportata al Perrino

OSTUNI - Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente in una via di campagna sulla provinciale che collega Ceglie Messapica ad Ostuni. L'incidente si è verificato, per esattezza, in contrada Traetta. Sul posto la polizia locale della Città Bianca per i rilievi del caso. Lo scontro è avvenuto nei pressi di una curva. Si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso i conducenti. Uno dei due è stato trasportato a “Perrino” di Brindisi per accertamenti.