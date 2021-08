Auto sfonda il muro di una villa: paura per i bambini che giocavano in giardino

PANTANAGIANNI (CAROVIGNO) - Paura ieri in tarda serata (martedì 17 agosto) nella località marina di Pantanagianni. Erano da poco passate le 22.30 quando, per cause in corso di accertamento, una Citroën C3, con due giovani a bordo, si è schiantata contro un muretto di ricenzione di una villetta in viale Vienna. Nel giardino della villa i villeggianti stavano cenando, i bambini intenti a giocare quando l'auto ha sfondato la recinzione a tutta velocità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto la pattuglia del Norm della compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni e i sanitari del 118. Sono stati eseguiti test tossicologico e alcolemico ma con esito negativo.