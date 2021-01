Paura nel centro abitato: anziano investito da un Suv

BRINDISI - Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 5 gennaio, in via Dalbono al quartiere Sant’Elia a Brindisi, dove un anziano è stato investito da un Suv. L’uomo, da quanto si apprende, con l’ausilio del suo bastone stava rovistando in un tombino quando è sopraggiunto un Land Rover che lo ha centrato in pieno.

Dopo un volo di qualche metro è finito rovinosamente sull’asfalto. Alcuni automobilisti hanno immediatamente chiamato il 118, i sanitari dopo le prime manovre di rianimazione sul posto lo hanno caricato sull’ambulanza e portato in ospedale. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale che si è occupata della ricostruzione della dinamica dell’incidente.

