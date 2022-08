Paura nel centro abitato: scontro fra bici e auto, una donna in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo l'impatto contro l'auto è finita sul parabrezza e poi rovinosamente per terra. Si sono vissuti momenti di forte preocupazione nella tarda mattinata di oggi in via Pier Giovanni Rizzo a San Pietro Vernotico dove una donna di 58 anni alla guida di una bicicletta si è schiantata contro una Fiat Punto condota da un uomo di 53 anni.

L'incidente si è verificato all'incrocio con via Sergente Serinelli nei pressi della sede delle scuole medie. La donna è stata portata in ospedale da un'ambulanza del 118, per l'altra persona coinvolta solo tanta paura. La ricostruzione della dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale. Entrambi i mezzi sono stati rimossi dal carro attrezzi della ditta Tarantini in attesa della prognosi.