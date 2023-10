Paura nella notte sulla provinciale: auto finisce contro albero di ulivo

SAN MICHELE SALENTINO - Auto contro albero di ulivo sulla provinciale che collega San Michele Salentino a San Vito Dei Normanni. E' accaduto attorno alle 5 di oggi, domenica 22 ottobre. Alla guida c'era una ragazza che faceva rientro a San Michele dopo aver lasciato un'amica a San Vito, fortunamante non ha riportato conseguenze preoccupanti. A giudicare da come si è ridotta la vettura la giovane donna può ritenersi fortunata. L'auto è andata distrutta, l'impatto è stato violentissimo e i primi soccorritori hanno pensato al peggio. Sul posto oltre al personale del 118 si è recata una squadra dei vigili del fuoco, giunta dal distaccamento di Francavilla Fontana che ha messo in sicurezza il veicolo. I carabinieri, invece, si sono occupati della ricostruzione della dinamica.