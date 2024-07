Paura sulla provinciale: auto fuori controllo finisce ribaltata su un muretto

CAROVIGNO - Può ritenersi miracolato il conducente dell'Audi che nella mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, si è ribaltata su un muretto che costeggia la provinciale che collega Brindisi a San Vito Dei Normanni: è rimasto pressochè illeso nonostante l'auto si sia gravemente danneggiata. L'incidente si è verificato attorno alle 8.30 all'altezza della rotatoria per Serranova, Carovigno. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco ma al loro arrivo il conducente, un 45enne di San Vito Dei Normanni, era già fuori dall'abitacolo, sarebbe uscito da solo.

Anche se le condizioni generali non erano preoccupanti è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per essere sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici necessari a scongiurare eventuali conseguenze peggiori. Una pattuglia della Polizia locale di Carovigno si è occupata della ricostruzione della dinamica e della gestione della viabilità. L'auomobilista avrebbe riferito di aver perso il controllo del veicolo per evitare l'impatto con un'auto che si stava immettendo sulla provinciale da una traversa. Sul posto anche personale della Pissta che si è occupato della bonifica dell'asfalto dai detriti.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui