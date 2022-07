Paura sulla provinciale: auto fuori controllo finisce ribaltata nelle campagne

CEGLIE MESSAPICA - Può ritenersi miracolato il conducente della Opel che nel pomeriggio di oggi, domenica 3 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica: per cause in corso di accertamento il veicolo è finito nelle campagne ribaltandosi. L'uomo che era alla guida è riuscito a uscire dall'auto autonomamente. Non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. L'auto è andata distrutta ed è stata rimossa con il carro attrezzi. Sul posto, per i rilievi del caso, si è recata una pattuglia della Polizia locale di Ceglie Messapica competente per territorio, l'incidente si è verificato a poco più di un chilometro dal centro abitato.