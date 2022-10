Paura sulla superstrada per Taranto, finisce contro il guardrail: un ferito

BRINDISI - Un incidente stradale si è verificato oggi (domenica 9 ottobre) poco dopo mezzogiorno, sulla strada Statale 7, che collega Taranto con Brindisi. L'uomo, orginario di Squinzano (Lecce) alla guida della C3, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura andando a finire contro il guardrail, all’altezza dello svincolo per San Donaci. Sul posto, sono giunti i sanitari del 118 che hanno preso in carico l'uomo, lievemente ferito, i vigili della polizia locale di Brindisi. La carreggiata è stata parzialmente bloccata, per consentire ai vigili di effettuare i rilievi del caso. Il traffico ha subito un rallentamento a causa della corsia di sorpasso occupata. Di supporto anche la polizia di Stato.