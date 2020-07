Brindisi: pedone investito in via Provinciale San Vito

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione per un uomo che è stato investito mentre attraversava la strada in via Provinciale San Vito. L'episodio si è verificato intorno alle ore 22 di giovedì (30 luglio), nei pressi del passaggio a livello di via Osanna. Alcuni automobilisti si sono subito fermati per soccorrere lo sfortunato protagonista della vicenda, in attesa dell'arrivo del personale del 118, a bordo di un'ambulanza. Da lì, il malcapitato è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della Polizia Locale, supportati dai carabinieri nella gestione della viabilità. Il traffico ha subito un rallentamento. Spetterà alla Polizia locale appurare eventuali responsabilità.

