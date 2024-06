Escono dal parco e vengono investiti: un uomo e una donna finiscono in ospedale

BRINDISI - Erano appena usciti dal parco Cesare Braico, quando sono stati investiti da un'auto. Si siono vissuti momenti di apprensione per un uomo e una donna centrati in pieno da una FIat Punto condotta da una donna. L'incidente si è verificato intorno alle ore 19.30 di oggi (martedì 12 giugno) in via Appia, all'altezza del supermercato Lidl.

I due malcapitati sono finiti sull'asfalto. La stessa automobilista e alcuni pedoni hanno prestato i primi soccorsi, inattesa dell'arrivo di personale del 118, a bordo di due ambulanze. Entrambi erano vigili e coscienti. Le loro condizioni sono in fase di accertamento, presso l'ospedale Perrino. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale di Brindisi.

