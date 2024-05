Perde controllo sulla complanare, auto sfonda guardrail e finisce nel canale di scolo

BRINDISI - Un sessantenne alla guida di una Fiat Grande Punto, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori dalla carreggiata e andando a finire nel canale di scolo adiacente.

L'accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio, sulla complanare della strada statale 379 al chilometro 41 all'uscita per Apani. Distrutti 42 metri di guardrail, la Grande Punto è finita nel senso opposto di marcia all'interno del canale. Nessun altro veicolo coinvolto.

Sul posto la polizia locale di Brindisi per i rilievi. Il conducente è stato sottoposto a controlli alcolemici e tossiologici, come da prassi per questi casi. L'uomo non ha riportato gravi danni fisici.

