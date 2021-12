Perde il controllo dell'auto in curva e danneggia sei veicoli: due feriti

MESAGNE - Due feriti lievi e sette auto danneggiate è il bilancio di un incidente vericatosi attorno alle 18.30 di oggi, mercoledì 1 dicembre, in via San Donaci a Mesagne. Un uomo, P.G., è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test utili per stabilire se si era messo alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.

Si tratta della persona che ha provocato l'incidente. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale mentre delle condizioni psicofisiche dell'automobilista il personale del commissariato di polizia di Mesagne. Come già accennato l'uomo mentre percorreva una curva ha impattato contro altri veicoli, uno in marcia e gli altri parcheggiati.