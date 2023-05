Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale: nel veicolo una donna con due figli

BRINDISI - Nella mattina di oggi, 14 maggio, si è verificato un incidente sulla strada provinciale, litoranea Sud Brindisi, che porta allo svincolo per Cerano. Per motivi da accertare, la conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa in un canale.

All'interno dell'abitacolo c'erano una donna trentacinquenne e i due figli, di 9 e 13 anni. Sul posto, due ambulanze del 118 hanno portato a termine gli accertamenti sanitari. Intorno alle 12:30, l'intervento dei vigili del fuoco di Brindisi, è valso a mettere in sicurezza l'auto ancora in moto, e a recuperare gli effetti personali all'interno dell'abitacolo.