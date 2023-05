Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: un ferito in codice rosso

TORRE SANTA SUSANNA - E' di un ferito, trasportato al Perrino di Brindisi in codice rosso, il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 12 di questa mattina (lunedì 1 maggio) sulla strada provinciale 70, quella che collega i comuni di Latiano e Torre Santa Susanna. Una sola vettura coinvolta. Questa, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada dopo che il guidatore ne ha perso il controllo.

L'incidente è avvenuto in agro di Torre Santa Susanna. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco - una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana, per la precisione -, gli agenti della polizia locale di Torre e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno trasportato il giovane guidatore - originario di Latiano - presso l'ospedale Perrino. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco: infatti era presente sulla sede stradale un palo, divelto.