Auto fuori controllo finisce ribaltata nelle campagne: paura sulla circonvallazione

SAN PIETRO VERNOTICO - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 2 maggio, sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico: una Lancia y condotta da una donna è finita ribaltata nelle campagna. Stando alle prime informazioni raccolte la conducente non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. E' stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza del 118 per essere sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici del caso.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che si è occupata della messa in sicurezza del veicolo, al loro arrivo la donna era già stata estratta dall'abitacolo. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale di San Pietro, al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo dell'auto alla guidatrice. Certo è che nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi, l'asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe aver avuto un ruolo determinante. Poco dopo una curva ma sul rettilineo, in direzione Squinzano, all'altezza della zona 167 il veicolo è finito autonomamente nelle campagne ribaltandosi. E' stato rimosso dal carro attrezzi della ditta Tarantini.