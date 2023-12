Perde il controllo dell'auto e si schianta contro guardrail: paura sulla superstrada

BRINDISI - Auto si schianta contro il guardrail, automobilista in ospedale. E' accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 13 dicembre, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi, all'altezza di Torre Canne nei pressi della stazione di servizio Agip. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 che ha portato il conducente in ospedale, una pattuglia dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per la messa in sicurezza del veicolo, e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso.