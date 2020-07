Perde il controllo dell'auto, finisce su marciapiede e abbatte muretto

SAN PIETRO VERNOTICO - Spettacolare incidente nella serata di oggi, giovedì 30 luglio, in via Lecce a San Pietro Vernotico: una Fiat Punto condotta da un uomo si è schiantata contro un’auto parcheggiata per strada e sul muretto di cinta di un’abitazione.

Per fortuna il conducente ha riportato solo ferite di poco conto e nessun altro è rimasto ferito. Ha perso il controllo del veicolo durante una manovra di svolta da via Oberdan. Si stava immettendo in via Lecce quando è finito contro il marciapiede posto di fronte. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale. L’auto è stata rimossa con il carro attrezzi dalla ditta Tarantini.