Perde il controllo dell'auto dopo la curva e si schianta contro un albero

ORIA - Si sono vissuti momenti di preoccupazione nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 luglio, sulla strada provinciale che collega Oria a Latiano dove una Fiat Grande Punto all'altezza di una curva, già nota per essere teatro di incidenti stradali, si è schiantata contro un albero posto sul ciglio della carreggiata. All'interno c'era solo il conducente, un 22enne. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto è stata anche inviata una squadra dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Oria, invece, si sono occupati della ricostruzione della dinamica.