La mappa degli incidenti in Puglia: aumenta la mortalità nel Brindisino

BRINDISI – In provincia di Brindisi gli incidenti sono aumentati del 42,1 percento. La mortalità degli stessi fa registrare un +50 percento. Questo uno dei dati che balza all’occhio del rapporto regionale 2022 sugli incidenti in Puglia, presentato stamattina (lunedì 24 luglio) dall’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia e dal responsabile del Centro monitoraggio sicurezza stradale dell’Asset, Pierpaolo Bonerba. La distrazione, soprattutto l’uso degli smartphone, e l’eccesso di velocità sono state le principali circostanze presunte di incidente unitamente al mancato rispetto della precedenza e/o del segnale semaforico ed alla circolazione contromano.

L’anno scorso le strade pugliesi sono state teatro di 9.286 incidenti stradali con lesione, di cui 201 mortali, che hanno provocato 226 vittime così ripartite: 149 conducenti, 52 persone trasportate, 25 pedoni e 14.256 feriti. In media, 25 incidenti con lesioni al giorno. Rispetto al 2021 il numero di sinistri con morti e feriti ha registrato un +2,2%, gli incidenti mortali hanno registrato un +5,2%, il numero dei morti un +11,3% ed il numero di feriti un +1,7%. L’incremento registrato, tuttavia, è ancora condizionato dalla pandemia Covid-19, soprattutto in relazione al confronto con i primi mesi dell’anno 2021. Infatti confrontando i dati del 2022 con la media dei dati 2017/2019 si è riscontrato un decremento del 4,5% degli incidenti con lesione e dell’11,7% nel numero di feriti. Purtroppo però, in 19 casi, gli incidenti mortali sono stati più cruenti e hanno registrato la perdita di 2 o 3 persone per evento, determinando l’aumento della mortalità.

Le strade statali

Il rapporto fornisce anche una panoramica delle strade con maggiore incidentalità, facendo un distinguo fra statali e provinciali.

Nel Brindisino si è riscontrata incidentalità sulla la Ss 7 per Taranto, con 34 incidenti (nessun mortale) e 55 feriti, seguita dalla Ss 379 per Bari con 25 sinistri (di cui 2 incidenti mortali) 3 morti e 41 feriti e la Ss 16 per Lecce con 25 incidenti (di cui 1 mortali), 1 morto e 37 feriti. L’incremento di incidenti sulle statali è stato ad ogni modo minimo nel Brindisino.

Le strade provinciali

Cambia invece il discorso sulle strade provinciali, dove la provincia di Brindisi guida la graduatoria pugliese, con un +13,2% di incidenti e +80,0% di morti. Nello specifico è stata rilevata alta incidentalità sulla Sp 16 (Ceglie Messapica – Cisternino) con 17 incidenti di cui un mortale, 1 morto e 33 feriti e la Sp 26 (Ceglie Messapica – Francavilla Fontana) con 10 sinistri e 19 feriti.

L’incidentalità mortale

La provincia di Brindisi, purtroppo, guida anche la classifica dell’aumento dell’incidentalità. Come riportato all’inizio dell’articolo, nel Brindisino si è registrato un incremento del +42,1% per gli incidenti e del 50,0% per la mortalità, nella provincia di Taranto si è registrato un incremento del +40,9% per gli incidenti e del 59,1% per la mortalità, nella provincia di Foggia si è registrato un incremento dell’8,9% per gli incidenti e del 25,0% per la mortalità e nella città metropolitana di Bari si è registrato un incremento del 4,8% per gli incidenti e del 4,2% per la mortalità. La provincia di Lecce e la provincia di Bat hanno registrato valori di incidentalità e mortalità più bassi rispetto al 2021.

Distribuzione geografica

Passando alla distribuzione geografica dell’incidentalità, la provincia di Brindisi il 10,9% dei sinistri ed il 10,0% dei feriti. Comparando i dati con quelli dell’anno precedente si è osservato un incremento dell’incidentalità stradale nella città metropolitana di Bari (+9,4%) e nella provincia di Brindisi (+3,3%). Per quel che concerne la mortalità per incidente stradale, la provincia di Taranto ha registrato un incremento del 59,1%, seguita dalla provincia di Brindisi (+50,0%) e dalla provincia di Foggia (+25,0%). Nella città metropolitana di Bari la mortalità è cresciuta del 4,2% mentre nella provincia di Lecce si è registrata una diminuzione del 24,0% e nella Bat del 13,3%.

Spostando l’analisi dei dati dell’incidentalità dell’anno 2022 comparati alla media registrata nel triennio 2017/19 si evincono le seguenti deduzioni, la provincia di Brindisi ha registrato valori di incidentalità stradale più bassi rispetto al periodo pre-pandemia ma, al contempo, una mortalità più alta (+20,0%).

Quando si verificano gli incidenti

Il venerdì è stato il giorno con il più alto numero di incidenti stradali. È la domenica il giorno della settimana con il maggior numero di decessi (48) seguito dal venerdì con 41 decessi. Rispetto al 2021 i week-end del 2022 hanno registrato un leggerissimo incremento nel numero dei sinistri dello 0,5% e una cospicua crescita nel numero di deceduti +19,1%. Questo trend di crescita è purtroppo confermato anche comparando i dati degli incidenti mortali nel week-end del 2022 con la media del 2017-19. Nel 2022 la fascia oraria con la più alta percentuale di incidenti è stata quella compresa tra le ore 12 e le ore 15 (19,4%) mentre la fascia 18-21 ha registrato il più alto numero di decessi (17,7%).

La conferenza stampa

“Anche un solo morto in un incidente stradale rappresenta una tragedia che dobbiamo cercare di evitare – ha dichiarato Anita Maurodinoia, assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile -. Il Rapporto regionale sulla incidentalità stradale 2022 ci dà informazioni in alcuni casi preoccupanti, come il netto incremento degli incidenti mortali che riguardano i pedoni o l’aumentata casistica di incidenti con più di un morto".

“L’incidentalità stradale è un problema sempre attuale, non solo per la Regione Puglia ma anche a livello nazionale ed europeo – ha dichiarato Elio Sannicandro, direttore Asset -. I dati del rapporto evidenziano ancora una volta come il fattore umano abbia influito particolarmente sull’aumento degli incidenti e sulla mortalità ad essi legata. L’Asset ha messo in campo iniziative finalizzate a ridurre il più possibile le cause degli incidenti stradali. Questa è la direzione che si vuole intraprendere con lo spot di comunicazione sulla sicurezza stradale, in cui si evidenzia la pericolosità dell’utilizzo dello smartphone alla guida, in considerazione del fatto che a 50km/h in un secondo si percorrono circa 14 metri: pertanto anche solo pochi secondi dedicati al cellulare comportano l’assenza di sguardo sulla strada. Inoltre anche per l’anno scolastico 2023-2024 proseguiranno le attività di educazione alla sicurezza stradale con il progetto “La strada non è una giungla”, rivolto a studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado e realizzato dall’Asset in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. E ulteriori iniziative per favorire una migliore condotta di guida dei cittadini pugliesi verranno implementate grazie al protocollo d’intesa siglato a maggio da Asset, Inail e Aci Bari-Bat”.

Lo spot

Lo spot di comunicazione istituzionale dal titolo “Al volante, il cellulare può aspettare”, realizzato da Asset e promosso in collaborazione con l’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, presentato oggi andrà in onda sulle principali emittenti tv regionali dal 26 luglio, ogni giorno per 12 settimane. Qui lo spot istituzionale: https://bit.ly/SPOT-ASSET

Il rapporto completo e le mappe tematiche sull’incidentalità stradale sono disponibili nella sezione sicurezza stradale del sito Asset: http\\asset.regione.puglia.it