Monopattino travolto da auto: bambino, ancora grave, ricoverato in Pediatria

TORCHIAROLO – E’ ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi il bambino di 10 anni che nella serata di giovedì (19 agosto) è stato investito da un’auto nel centro di Torchiarolo, mentre procedeva a bordo di un monopattino. Il bambino, soccorso da personale del 118, è arrivato intorno alle ore 20 in Pronto soccorso, con un codice rosso. Dopo essere stato sottoposto a una tac full body, intorno alle ore 23 è stato trasferito in reparto. La prognosi è ancora riservata. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale di Torchiarolo. Il malcapitato è stato centrato da una Fiat 500 L in via Vespucci, all’altezza dell’incrocio con via Gramsci. Il 23enne alla guida dell’auto è risultato negativo all’alcool test. Entrambi i mezzi sono sotto sequestro.