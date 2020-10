Scontro tra due auto in centro: un uomo e due donne al Perrino

SAN DONACI - Incidente tra una Ford Focus, guidata da un uomo, e una Nissan Quasqhai con a bordo due donne. Per cause, ancora, da chiarire le due auto sono venute in collisione nei pressi di un incrocio tanto che nella Nissan si sono aperti, immediatamente, gli airbag anteriori. L'impatto si è verificato intorno alle 16 di oggi, venerdì 2 ottobre, in via Lombardo, in pieno centro abitato, nei pressi dell'istituto magistrale. Sul posto la pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso e due ambulanze del 118 che hanno trasportato le tre persone coinvolte presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Le loro condizioni non destano, comunque, preoccupazioni.

