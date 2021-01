Esce di strada e finisce contro un albero, spavento per una donna

SAN PIETRO VERNOTICO - Grande spavento per la conducente della Daewoo Matiz, una 62enne di Cellino San Marco, protagonista di una uscita fuori strada questa mattina intorno alle 9 sulla strada statale 16 tra Brindisi e San Pietro. Per cause in corso di accertamento l'auto è andata a sbattere contro un albero dopo avere urtato il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Brindisi e i sanitari del 118. Per la donna solo ferite lievi fortunatamente ed era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi. L'auto è completamente distrutta. Nessun disagio per il traffico.