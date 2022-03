Auto invade la corsia opposta e finisce in un uliveto: due feriti sulla provinciale

SAN PIETRO VERNOTICO - Sono stati trasportati presso l'ospedale Perrino di Brindisi, i due giovani, entrambi stranieri, rimasti feriti (non sarebbero in gravi condizioni) nell'incidente che si è verificato questa sera (domenica 27 marzo 2022) intorno alle 20, sulla provinciale che collega Sqauinzano a San Pietro Vernotico.

Per cause ancora in fase di accertamento, il

condicente dell'auto, una Mercedes classe A, che viaggiava in direzione San Pietro, ha perso il controllo invadendo la corsia opposta e finendo la corsa in un uliveto. Diversi i danni riportati dal mezzo, soprattutto, sulla parte anteriore. Sul posto subito accorse due ambulanze del 118 di Sa Pietro e l'auto medica. La polizia locale di San Pietro è stata interessata per i rilievi e la viabilità. L'autovettura è stata rimossa dal carro attrezzi della ditta "Tarantini".