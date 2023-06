Auto fuori strada si ribalta e finisce la corsa contro un ulivo: morta una donna

SAN VITO DEI NORMANNI - L'auto è uscita fuori strada, si è ribaltata, quindi ha terminato la corsa contro un ulivo. L'incidente è stato fatale per la conducente della vettura, una donna di 60 anni, residente a San Donaci. E' accaduto nella serata di oggi, giovedì 8 giugno 2023. Il teatro del sinistro è la provinciale che da San Vito Dei Normanni conduce a Mesagne. C'è un'unica vettura coinvolta.

La vettura, una Toyota Yaris, stava percorrendo la provinciale in direzione Mesagne. Per cause ancora in fase di accertamento - se ne occupano i carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni - la donna ha perso il controllo del mezzo che, uscito fuori strada, si è ribaltato ed è andato a sbattere contro un ulivo. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ma per la donna non c'era più niente da fare. Sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Mesagne per questioni di viabilità.