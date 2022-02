Fuori strada con l'auto, perde la vita giovane donna

SA VITO DEI NORMANNI - Una ragazza di 27 anni ha perso la vita sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni a San Michele Salentino. L'incidente è avvenuto questa mattina (martedì 15 febbraio 2022) intorno alla e 7. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Secondo le prime informazioni la donna stava andando a lavoro a Ceglie Messapica quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, ha perso il controllo della sua auto, finendo la corsa nel terreno. L’auto, forse per l’asfalto umido, è diventata ingovernabile. Per la donna non c'è stato nulla da fare.

Seguono aggiornamenti