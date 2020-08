Scontro fra auto e scooter sulla provinciale: un uomo in codice rosso

MESAGNE - Scontro fra scooter e moto sulla provinciale per Latiano a Mesagne, un uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono critiche. Sulla Ford, un modello station wagon, c’era una coppia di coniougi rimasta illesa.

In seguito all’impatto il conducente della moto, un 51enne di Latiano, è stato sbalzato sull’asfalto e avrebbe perso il casco. Sul posto sono state inviate due ambulanze. L'incidente è stato rilevato dagli agenti della Polizia locale di Mesagne, entrambi i veicoli procedevano in direzione Mesagne.