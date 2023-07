Scontro tra auto e camion sulla rotatoria: traffico rallentato. Nessun ferito

BRINDISI - Traffico rallentato sulla rotatoria di via Appia a Brindisi, nota come "incrocio della morte" per un incidente che ha visto coinvolti un camion e un'auto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma come già detto il sinistro, verificatosi attorno alle 18, ha provocato grossi disagi alla circolazione se si considera che la rotatoria in questione conduce sulle statali per Lecce, Taranto e Bari e in città, da via Appia. Oltre che al vicino ospedale Perrino sito a poche centinaia di metri di distanza e al centro commerciale Le Colonne, sito sulla statale 7 per Taranto. Poco prima c'era stato un tamponamento, non grave ma che aveva anch'esso provocato rallentamenti di traffico.