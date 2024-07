Scontro fra autocarro e furgone sulla superstrada: muore un pensionato

ERCHIE - Un incidente mortale si è verificato questa mattina, 1 luglio, nel territorio di Erchie, sulla strada statale 7 Ter 'Salentina', Taranto-Lecce in direzione del capoluogo Jonico. Ha perso la vita V.F.A., pensionato di Erchie.

L'impatto ha riguardato un autocarro ed un furgone. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono giunti i carabinieri, per i rilievi del caso, ed il 118 per prestare soccorso alle due persone coinvolte. Una, quella occupante l'autocarro, come detto è deceduta; mentre chi conduceva l'altro veicolo, è rimasto ferito.

Al momento il traffico è deviato lungo la complanare con indicazioni sul posto dal chilometro 46,500 al 47,100 per la presenza dei mezzi e di una lunga scia di detriti. Sono presenti anche le squadre Anas per la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

