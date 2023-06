Scontro con un camion, la comunità di San Donaci piange un giovane di 24 anni

SAN DONACI - Tornava a casa da lavoro, a Carugo (in provincia di Como), quando purtroppo un incidente stradale ha spezzato la sua giovane esistenza.

Il terribile sinistro, avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 29 maggio, è costato la vita al ventiquattrenne Francesco Polito.

Seppur fosse cresciuto nel Comasco, il giovane era nato a Campi Salentina nel 1998, e dal lato paterno aveva origini sandonacesi. Il padre, infatti, anni fa si era trasferito al nord, dove Francesco si era formato studiando "Telecomunicazioni e informatica" presso l'istituto "Jean Monet" di Mariano Comense. Successivamente, aveva trovato lavoro in un'azienda del settore.

Il fatto: i soccorsi non hanno potuto nulla

Il giovane viaggiava sull'Autosttrada A4 che collega Milano a Venezia, sul tratto urbano tra Pero - Milano Fiera e l'uscita di viale Certosa.

Per cause da accertare, l'impatto è avvenuto con un camion che trasportava bombole d'ossigeno. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nessuna grave conseguenza, invece, per il conducente del mezzo pesante.

I funerali avranno luogo lunedì 5 giugno a Carugo. Dopo la celebrazione, la salma verrà trasportata a San Donaci, dove giungerà nella mattinata del giorno seguente. Nel pomeriggio, alle 16:30, presso la Chiesa di San Luigi Gonzaga, si terrà un momento di raccoglimento e preghiera con la benedizione. Alle 17:00 avverrà la tumulazione presso la cappella di famiglia, chiaramente collocata nel cimitero comunale.