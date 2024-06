Scontro tra due auto poco fuori dal centro abitato: feriti i conducenti

TORRE SANTA SUSANNA - L'impatto è avvenuto poco fuori dal centro abitato. Le due auto si sono scontrate, una è finita fuori strada, tra i campi che costeggiano la provinciale che da Torre Santa Susanna conduce a San Pancrazio Salentino. La dinamica dell'accaduto verrà ricostruita dagli agenti della polizia locale di Torre. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno preso in cura i due conducenti, entrambi feriti.

L'incidente stradale è avvenuto dopo le 9 di oggi, venerdì 14 giugno 2024, direzione San Pancrazio. A bordo delle due auto, una Fiat Punto e una Lancia Y, c'erano solo i due conducenti: il 22enne A.D.V. e il 46enne C.C. Entrambi hanno riportato lesioni, per fortuna non gravi. Sono stati portati uno al Perrino di Brindisi, l'altro al Camberlingo di Francavilla Fontana. Le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni.