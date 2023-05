Scontro fra due auto sulla provinciale: grosso spavento per tre persone

TORRE SANTA SUSANNA - Questo pomeriggio (5 maggio), intorno alle ore 17:00, si è verificato un incidente sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Mesagne. Coinvolte due vetture: una Ford Focus ed una Bmw 320 station wagon.

La Ford, guidata da un giovane di Torre Santa Susanna, si trovava su di una strada esterna alla carreggiata. Per cause da accertare, è entrata in contatto con la seconda auto mentre si immetteva sulla provinciale. La Bmw, occupata da due donne di Erchie, viaggiava in direzione Mesagne e dopo l'impatto è finita fuori strada.

Un grosso spavento per tutte e tre le persone che si trovavano in entrambe le vetture: fortunatamente, nessuno di loro ha subito gravi danni alla propria salute.

Sul posto, per effettuare i rilievi, si è recata la polizia locale di Torre Santa Susanna. Ad intervenire anche il 118, che ha svolto i controlli di rito per gli accertamenti sanitari.

I veicoli sono stati prelevati dal soccorso stradale della ditta D'Elia Autodemolizioni di Torre Santa Susanna. Come si può vedere dalle immagini, le auto hanno subito danni rilevanti.