Scontro fra due auto sulla provinciale: una persona estratta dal veicolo

ORIA - Un incidente si è verificato nella giornata di oggi (28 luglio) sulla strada provinciale che collega Oria a Manduria, all'altezza del chilometro 1. Per cause da accertare, due auto sono entrate in contatto provocando il ferimento di altrettante persone, una delle quali è rimasta incastrata nel veicolo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana che hanno prestato soccorso agli interessati, estraendo la persona incastrata, e hanno messo in sicurezza entrambe le auto bonificando l'impianto elettrico e del carburante per evitare inneschi.

In seguito all'impatto, la strada è rimasta bloccata fino alla rimozione dei due mezzi: una Hyundai grigia posta sulla parte centrale della carreggiata, ed una Renault rimasta a margine della strada provinciale. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 per prestare le cure necessarie.