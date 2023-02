Scontro tra Fiat Panda e scooter all'incrocio: un giovane in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - E' di un ferito e due veicoli danneggiati il bilancio di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 febbraio, all'incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Palermo a San Pietro Vernotico. Uno scooter e una Fiat Panda si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il ragazzo che conduceva il mezzo a due ruote, un 18enne del posto: è finito rovinosamente per terra battendo il volto sull'asfalto.

La Fiat Panda si è piegata su un lato, alla guida c'era un altro ragazzo del posto, rimasto illeso. Il 18enne è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118, i primi soccorritori hanno pensato al peggio: lo hanno trovato in una pozza di sangue ma per fortuna era cosciente. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Dei rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale, sul posto si è recato lo stesso comandante Luigi Cattolico. I mezzi sono stati rimossi con il carro attrezzi della ditta Tarantini, in attesa della prognosi.