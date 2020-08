Scontro fra auto e scooter sulla provinciale: morto un motociclista

MESAGNE - E' morto presso l'ospedale Perrino di Brindisi un uomo di 51 anni residente a Latiano che nel pomeriggio di oggi (martedì 11 agosto) è rimasto coinvolto in un terribile incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Latiano a Mesagne, in agro di Mesagne.

L'uomo era alla guida di uno scooter Piaggio Vespa 150 che per cause da accertare si è scontrato con una Ford Station Wagon a bordo della quale viaggiavano due coniugi di Mesagne. Questi non hanno riportato neanche un graffio. Le condizioni del 51enne, invece, sono parse fin da subito estremamente critiche. L'uomo, infatti, sbalzato con violenza sull'asfalto, ha perso il casco. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Qui è stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico, ma il tentativo di salvargli la vita non ha avuto successo.

L'incidente è stato rilevato dagli agenti della Polizia locale di Mesagne al comando di Teodoro Nigro. Entrambi i veicoli procedevano in direzione Mesagne. Da prassi, il conducente della Ford è stato sottoposto ad alcool test. E' stato informato dell'accaduto il pm di turno del tribunale di Brindisi.