Paura nel centro abitato, scontro fra auto e scooter: ferito un ragazzo

BRINDISI - Scontro tra auto e scooter tra via Romolo e via Germanico al quartiere Commenda a Brindisi. Paura per entrambi i conducenti. Ad avere la peggio, come spesso accade in questo genere di sinistri, il giovane che era alla guida del due-ruote. E' finito rovinosamente per terra riportando diverse escoriazioni. Alla guida dell'auto, una Lancia Ypslon Avana, c'era una ragazza che è rimasta illesa ma ha subito un forte shock tanta è stata la paura. Inizialmente, infatti, le condizioni del ferito sembravano più gravi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che dopo le prime cure del caso hanno trasportato il giovane in ospedale e gli agenti della Polizia locale per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Alla base dello scontro vi sarebbe una mancata precedenza.