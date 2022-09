Scontro fra tre auto in città: una finisce contro un albero

BRINDISI - Scontro fra tre auto, di cui una finita contro un albero. Uno spaventoso incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì (2 settembre) in via Palmiro Togliatti, poco prima per il ponte di via Caduti di via Fani, direzione rione Sant’Elia. La macchina finita contro l’albero, situato al centro dello spartitraffico, è un’Audi nera. Gli altri mezzi coinvolti sono una Lancia Ypsilon e una Bmw.



Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Brindisi. La strada, all’altezza dell’incrocio con via Goito, è stata chiusa al traffico. Sei persone sono state condotte in ospedale, ma nessuno, fortunatamente, verserebbe in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è da accertare. L’asfalto, disseminato di chiazze d’olio e di detriti, è stato bonificato dagli operatori della ditta Pissta.